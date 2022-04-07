Лукашенко: переговоров Москвы и Киева без участия Беларуси быть не может
Foto: AP/Scanpix/LETA

Александр Лукашенко заявил, что на переговорах по мирному урегулированию в Украине обязательно должна быть представлена белорусская сторона, пишет "Медуза".

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"Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси. Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет. Мы исходим из того, что эта война — за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом ничего плохого нет. Но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада", — заявил он.

Лукашенко добавил, что, когда после войны начнется период возрождения Украины, западные государства не станут бескорыстно восстанавливать страну.

"Жесточайшая опасность в том, что в Украине вообще ничего не останется украинского. Даже олигархического. Все это будет подмято олигархами США и крупных стран Европейского союза, — сказал он. — Поэтому счастье надо искать у себя. Как я давно говорю, три славянских народа должны наконец-то, осознав то, что происходит в мире в глобальном плане, сесть за стол и договориться. Договориться на равных".

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