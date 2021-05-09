Лукашенко подписал декрет о "защите суверенитета и конституционного строя" в случае своей смерти

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", которым предусматривается передача президентских полномочий Совету безопасности в случае гибели главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе президента, данные которой цитирует ТАСС.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр", — отметили в президентской пресс-службе.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению. При наделении Совбеза соответствующими полномочиями основным вопросом будет вопрос проведения выборов и Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении. Документ вступает в силу с момента его подписания.

О подготовке декрета Лукашенко сообщил 24 апреля. Тогда глава государства заявил, что решение о необходимости издания подобного декрета было принято им в связи с "попытками дестабилизации ситуации" в стране, подготовкой "государственного переворота" и "покушения на президента республики".