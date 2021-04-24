Лукашенко подпишет декрет о передаче власти на случай убийства президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время подписать декрет о передаче президентских полномочий Совету безопасности республики, если возникнет такая необходимость, сообщает РБК со ссылкой на БелТа.
По словам Лукашенко, если возникнет экстренная ситуация, он не может гарантировать, что в стране все будет нормально. "Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями", — сказал он.
Документ определит, "кто будет управлять страной "если вдруг", добавил Лукашенко.
Президент пояснил, что в таком случае председательство в Совбезе перейдет к премьеру, а все решения будут принимать тайным голосованием. По словам Лукашенко, этот документ должен стать одним из важнейших решений за годы его президентства.
Вместе с тем глава государства отметил, что такая необходимость вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя. "Я должен предусмотреть все", подчеркнул Лукашенко, добавив, что решение о принятии подобного декрета было принято им давно.
"Не то что я хочу кому-то что-то сдать или передать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою и вашу страну", — заключил он.
17 апреля в Москве задержали адвоката Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту, которые встречались в одном из ресторанов с некоторыми генералами Вооруженных сил Белоруссии. По информации ФСБ, они обсуждали совершение военного переворота в Беларуси, а также ликвидацию Лукашенко и других высокопоставленных лиц страны.
Сам Лукашенко сообщил, что на него и его детей планировалось покушение. "Мы задержали группу. Они нас привели, показали, как они это все планировали. <...> Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей", — рассказал президент.
В Госдепартаменте опровергли причастность США к подготовке переворота, назвав такие сообщения "абсолютно ложными". Кремль заявил об обсуждении данных о покушении на Лукашенко с президентом США Джо Байденом.