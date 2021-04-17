Лукашенко пообещал белорусам "одно из принципиальных решений за четверть века президентства"
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал принятие решения, которое он назвал одним из принципиальных своих решений за четверть века на посту президента. Видео с заявлением Лукашенко разместил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

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"В ближайшее время я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет президента", — сказал он.

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