Лукашенко пообещал белорусам "одно из принципиальных решений за четверть века президентства"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал принятие решения, которое он назвал одним из принципиальных своих решений за четверть века на посту президента. Видео с заявлением Лукашенко разместил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

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"В ближайшее время я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет президента", — сказал он.