Лукашенко пообещал новые президентские выборы
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новые президентские выборы возможны после принятия новой конституции республики, цитирует его «БелТА».

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Он опроверг сообщения, что обсуждал на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи тему "трансфера власти".

"Все будет по конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти. Все можете участвовать в этих выборах после Конституции — и в парламентских, и в президентских", — сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что никакие дети президента Белоруссии не могут по наследству претендовать на должность президента.

Ранее Лукашенко называл два условия своего ухода с поста президента.

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