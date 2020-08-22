Лукашенко пообещал "самые жесткие меры" и привел армию в полную боеготовность

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил военным задействовать "самые жесткие меры" для сохранения территориальной целостности страны, сообщает в субботу агентство Sputnik Беларусь.

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Такое распоряжение глава государства отдал в ходе встречи с военным командованием страны на военном полигоне под Гродно.

Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно".

"С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", — добавил президент.

Белорусский лидер уверен: его оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации ради напряжения обстановки на внешней границе.

"Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест", — заявил Лукашенко.

Глава государства приказал привести в полную боевую готовность армию Беларуси из-за "серьезного шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", сообщает БелТа.

Лукашенко с сожалением констатировал: вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.