Лукашенко поручил отвести мигрантов от польской границы

Мигрантов разместят на ночлег в логистическом центре в Гродненской области, сообщил Telegram-канал "Пул Первого". Ситуация на польско-белорусской границе нормализовалась.

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Александр Лукашенко поручил отвести мигрантов, находившихся на польской границе, в логистический центр в Гродненской области на северо-западе страны и организовать там ночлег, сообщил во вторник, 16 ноября, телеграм-канал "Пул Первого".

Мигранты начали перемещаться вглубь Беларуси. На стрим "Белты" попал пограничник, который говорит мигрантам "Стоп, я сказал", а потом "Гоу, я сказал"https://t.co/Omv5RHKRrJ pic.twitter.com/FT8X2FlY7P — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) November 16, 2021

Агентство БелТА опубликовало видеозапись, на которой группы мигрантов в сопровождении силовиков пересекают КПП. В свою очередь на видео, опубликованном изданием "Медиазона Беларусь", человек в форме криками останавливает и подгоняет группу людей.

Пресс-служба министерства внутренних дел Польши вечером 16 ноября сообщила в Twitter, что ситуация на белорусской границе снова под контролем.

Podsumowując poniżej dzisiejszy, trudny dzień informujemy, że na chwilę obecną sytuacja na granicy jest opanowana i nie odnotowujemy poważniejszych incydentów. Polskie służby stoją #nastraży i czuwają. Zapewniamy, że żaden agresywny tłum nie przekroczy nielegalnie granicy 🇵🇱🇪🇺 pic.twitter.com/LCAg3IscUi — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 16, 2021

Утром этого же дня произошли столкновения мигрантов и польских военнослужащих на границе. Минобороны Польши сообщило, что мигранты напали на пограничников, охраняющих переход в Кузнице.

Мигранты бросали камни и светошумовые гранаты, полученные от белорусских силовиков, в польских военных, те в ответ применили слезоточивый газ, сообщили в министерстве.

Кроме того, Варшава обвинила белорусских силовиков в разрушении приграничных заграждений. Всего, по данным МВД Польши, за время столкновений семь полицейских были ранены: двое получили травмы головы, еще пятеро — травмы рук и ног.