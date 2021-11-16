Лукашенко поручил отвести мигрантов от польской границы
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Мигрантов разместят на ночлег в логистическом центре в Гродненской области, сообщил Telegram-канал "Пул Первого". Ситуация на польско-белорусской границе нормализовалась.

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Александр Лукашенко поручил отвести мигрантов, находившихся на польской границе, в логистический центр в Гродненской области на северо-западе страны и организовать там ночлег, сообщил во вторник, 16 ноября, телеграм-канал "Пул Первого".

Агентство БелТА опубликовало видеозапись, на которой группы мигрантов в сопровождении силовиков пересекают КПП. В свою очередь на видео, опубликованном изданием "Медиазона Беларусь", человек в форме криками останавливает и подгоняет группу людей.

Пресс-служба министерства внутренних дел Польши вечером 16 ноября сообщила в Twitter, что ситуация на белорусской границе снова под контролем.

Утром этого же дня произошли столкновения мигрантов и польских военнослужащих на границе. Минобороны Польши сообщило, что мигранты напали на пограничников, охраняющих переход в Кузнице.

Мигранты бросали камни и светошумовые гранаты, полученные от белорусских силовиков, в польских военных, те в ответ применили слезоточивый газ, сообщили в министерстве.

Кроме того, Варшава обвинила белорусских силовиков в разрушении приграничных заграждений. Всего, по данным МВД Польши, за время столкновений семь полицейских были ранены: двое получили травмы головы, еще пятеро — травмы рук и ног.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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