Лукашенко предложил вывозить украинское зерно в балтийские порты через Беларусь

Минск готов помочь в транзите, если для белорусских товаров откроют порты в странах Балтии. Сообщается, что генсек ООН в ближайшие несколько дней обсудит это предложение с “заинтересованными сторонами”.

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Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем предложил посредничество в перевозке украинского зерна. Об этом сообщает официальный сайт президента Беларуси.

"Глава государства четко обозначил позицию по данной теме: Беларусь готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию нашей страны. Также Беларусь готова оказывать всяческую помощь по его перевалке белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности", — сообщается в пресс-релизе.

Для урегулирования проблемы с поставками зерна Лукашенко предложил Гутерришу провести переговоры с участием Беларуси, Украины и балтийских стран, готовых предоставить порты. Поставленное Минском условие — эти порты должны быть открытыми и для белорусских товаров.

"Мы не хотим, чтобы в Африке голодали. Да не в Африке, в Европе и Америке не хватает. Мы не против, везите через Беларусь, но должны быть компромиссы: мы — вам, вы — нам", — заявил Лукашенко во время общения с журналистами после церемонии открытия детской поликлиники в Минске. При этом причиной продовольственного кризиса глава государства назвал "политику, которую сегодня Запад и богатые страны, прежде всего Америка, проводят".

В пресс-релизе на сайте президента Беларуси говорится, что Гутерриш попросил паузу в несколько дней, чтобы обсудить это предложение с руководством заинтересованных стран. На сайте генсека ООН и в его соцсетях пока что не появились сообщения о переговорах с Лукашенко.

Порты на черноморском побережье Украины заблокированы с февраля, из-за чего из страны невозможно вывезти продовольствие. ООН предупреждала, что российское вторжение может спровоцировать глобальный производственный кризис, который в первую очередь отразится на беднейших странах мира. Ранее агентство Reuters сообщало, что переговоры с Россией и Украиной об открытии коридора для экспорта зерна ведет Турция.