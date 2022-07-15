Лукашенко превращает Беларусь в страну "экстремистов". Исследование HС

Количество "экстремистских" дел и "экстремистов" с каждым днем растет, а "антиэкстремистское" законодательство будет только ужесточаться. Такие выводы представили правозащитники из центра Human Constanta во время презентации обзора центра по борьбе с "экстремизмом" в Беларуси. Правовой аналитик Татьяна Зинякова и правозащитница Наста Лойка рассказали о том, как работает "антиэкстремистское" законодательство в Беларуси.

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Экстремизм проходит красной нитью через законодательство Беларуси

В начале презентации Татьяна Зинякова отметила, что "антиэкстремистское" законодательство всегда признавалось властями Беларуси инструментом репрессий: "Экстремизм проходит красной нитью через все законодательство. Речь идет не просто об одном репрессивном законе, это целая экосистема".

Как объяснила Зинякова, в нее входит "Закон о борьбе с экстремизмом", который был принят в 2007 году. Кроме того, нормы об экстремизме есть в "Законе о борьбе с терроризмом", Уголовном кодексе, Кодексе об административных правонарушениях, "Законе о недопущении реабилитации нацизма" и "Законе о геноциде белорусского народа". "Также эти нормы присутствуют в "Законе о гражданстве", в статье 19 которого говорится, что можно лишать гражданства натурализованных граждан на основании участия в "экстремистской деятельности", — говорит аналитик.

Экстремизмом законодательство называет перечень из 18 деяний. "Белорусская система уникальна тем, что и незаконные массовые мероприятия, и распространение заведомо ложных сведений о Беларуси, дискредитация органов власти — это настолько широкое число составов, которые мало где можно встретить", — говорит аналитик Human Constanta.

Количество "экстремистов" в стране постоянно растет

Продолжая презентацию, правозащитница Наста Лойка рассказала о том, что раньше Human Constanta могла делать запросы в органы и анализировать полученную статистику, однако после ликвидации организации это стало невозможно. "Теперь, кроме СМИ и работы с кейсами, мы также анализируем официальные пресс-релизы госорганов. Например, если через год после событий 2020 года чиновники говорили о 4,5 тысячах "экстремистских" дел, то в апреле 2022 года их число достигло 8,5 тысяч. Но нужно отметить, что туда они добавляют в том числе дела, которые ни один нормативный акт не относит к экстремизму, связанные с повреждением имущества или передачей персональных данных служебных лиц".

Говоря о тенденциях в "антиэкстремистском" законодателельстве, Лойка отметила, что за последний год в Беларуси появились "экстремистские формирования", которыми госорганы могут признавать любое объединение граждан и даже без суда — за последние три месяца добавилось 20 новых экстремистских формирований, а всего их на конец июня было 69. Также значительно вырос список лиц, причастных к "экстремистской активности" — теперь их уже 426 человек. "На людей из этого списка накладываются определенные ограничения даже после освобождения. Он очень неприятный и точно будет расти", — говорит Лойка.

Кроме того, за год три организации были признаны террористическими: "НЕХТА", Отряды гражданской самообороны Беларуси и "Супраціў". "Список террористов" тоже все время пополняется. Туда могут добавляться люди и до суда, и после, причем не только те, кого непосредственно обвиняют в терроризме. И важно понимать, что у нас нет всей информации — о трети людей, добавленных в последние три месяца, публично ничего не сообщалось", — говорит Наста Лойка.

Смертная казнь за покушение на акт терроризма и рост дел о разжигании вражды

Из обзора Human Constanta следует, что в последнее время был принят ряд изменений в сторону еще более репрессивного "антиэкстремистского" законодательства. "Яркий пример — введение смертной казни за покушение на акт терроризма, эту поправку ввели на фоне войны в Украине и рельсовых атак. Я обращаю внимание, что это можно применить к людям только если покушение произошло после 29 мая 2022 года, когда вступили в силу поправки. Как пойдет практика — надо смотреть, либо это просто запугивание, либо действительно будут применять", — говорит правозащитница.

Также Лойка отметила введение нового состава преступления за "отрицание геноцида белорусского народа", но на практике правозащитники пока не зафиксировали таких дел. Еще появилась ответственность за "призывы к санкциям", за последние три месяца было возбуждено уже два дела. "Увеличилось количество дел за действия на территории других государств, например, против мэра Риги. Еще из важных тенденций — выросло количество дел за разжигание вражды, особенно после 28 сентября 2021 года, когда состоялась перестрелка между Андреем Зельцером и сотрудником КГБ, и после начала войны в Украине".

"Антиэкстремистское" законодательство будет только ужесточаться

Рассказывая о тенденциях за последние 3 месяца, Наста Лойка отметила влияние внешнеполитической ситуации: "В связи с войной в Украине мы видим много новых уголовных дел. 9 из них связаны с рельсовыми атаками, еще 11 касаются передачи информации о российской технике, когда люди просто фотографировали что-то и отправляли в медиа. 5 дел касаются желания воевать на стороне Украины, когда люди писали об этом в подставные боты".

Все эти тенденции в борьбе властей с "экстремизмом" аналитик Татьяна Зинякова называет несовместимыми с правами человека. Она отметила, что они нарушают международные обязательства Беларуси, в частности, Международный Пакт о гражданских и политических правах: "Мы не находим причин, чтобы считать такое законодательство законным, необходимым и пропорциональным — это инструмент для подавления инакомыслия".

Закончили презентацию правозащитники своим видением развития ситуации. "Позитивных прогнозов у нас нет. Похоже, что "антиэкстремистское" законодательство будет только ужесточаться, любые проявления инакомыслия будут караться", — резюмировала Наста Лойка.