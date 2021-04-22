Лукашенко прибыл в Россию
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщает президентская пресс-служба в четверг.

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"В Москве запланирована встреча и переговоры главы белорусского государства с президентом России. Лидеры стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предполагается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.

"В числе приоритетных тем и союзная тематика. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе", - отметили в пресс-службе.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Александр Лукашенко Владимир Путин
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