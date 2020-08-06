Лукашенко пригласил генпрокуроров РФ и Украины для разбирательства c "33 богатырями"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности решить дело задержанных "33 богатырей" на основании не только белорусских законов и международных договоров, но и принципа человечности, сообщает РБК со ссылкой на белорусское информагентство БелТА.

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Для разбирательства по делу задержанных в Белоруссии "боевиков" ЧВК Вагнера в Минск нужно пригласить генеральных прокуроров России и Украины. Об этом заявил на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании президент Беларуси Александр Лукашенко. Слова президента приводит государственное информагентство БелТА.

"Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет", — сказал Лукашенко, обращаясь к генпрокурору Беларуси Александру Конюку.

Президент Беларуси особо отметил, что задержанные, которых он назвал "33 богатыря", совершали правонарушения на территории страны, однако решать их дело он считает возможным не только на основании белорусских законов и международных договоров, но и принципа человечности.

"Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора", — сказал Лукашенко, призвав избегать политизации вопроса. При этом белорусский лидер выразил готовность самостоятельно решить судьбу задержанных, если генпрокуроры России и Украины откажутся прибыть в Минск.

"Не приедут — вопрос решим мы, без них. <…> И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло", — добавил Лукашенко.

29 июля, за 11 дней до назначенных на 9 августа президентских выборов в Беларуси, БелТА сообщила, что в стране задержаны 33 наемника ЧВК Вагнера. 30 июля Следственный комитет Беларуси сообщил, что задержанных россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков.