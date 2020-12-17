Лукашенко пригласил папу римского лечиться в Белоруссии

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова принять папу римского Франциска на лечение. Как передает "БелТА", он сказал это на встрече со спецпредставителем Ватикана, апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти.

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Он попросил нунция передать понтифику самые теплые поздравления с Новым годом и пожелания крепкого здоровья.

"Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не надо болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники - болеть нам некогда. Но если что - сразу к нам", - сказал Лукашенко.

Архиепископ пообещал обязательно это передать папе. Он отметил, что Франциск хотел встречать рождественские праздники вместе с верующими, но карантинные ограничения пока не позволяют это сделать.

"Я очень рад, что его святейшество Папа Франциск направил вас в Беларусь. Мне приятно с вами встретиться, у меня хорошие впечатления остались от встреч, переговоров, разговоров с вами, когда вы служили здесь. И я всегда говорил, что нынешний Папа Римский Франциск, с моей точки зрения, это народный человек. Это меня очень прельщает", - заявил также президент.

Гуджеротти занимал должность апостольского нунция в Белоруссии в 2011-2015 годах. Сейчас он прибыл в Минск как спецпосланник папы.