Лукашенко: Пригожина нет в Беларуси, он в Петербурге

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в России, а не в Беларуси, заявил Александр Лукашенко. Его слова цитирует Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе Лукашенко.

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"Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях. Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет", — сказал Лукашенко на встрече с белорусскими и иностранными журналистами в Минске.

Он также заявил, что ЧВК "Вагнер" может быть задействована в Беларуси: "Меня абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов. Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно. Все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки".

Государственное агентство БелТА приводит еще одну цитату Лукашенко: "Вчера после обеда мы разговаривали с ним (Пригожиным — прим. Delfi) по телефону и как раз обсуждали моменты дальнейших действий ЧВК "Вагнер". Он мне сказал одно: "Мы будем работать во благо России и будем выполнять свой долг до конца". […] Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет".

После завершения вооруженного мятежа "вагнеровцев" в конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при посредничестве Лукашенко достигнута договоренность об "уходе" Пригожина в Беларусь.

Проект "Беларускі Гаюн" неоднократно писал, что связанный с основателем ЧВК "Вагнер" самолет продолжает летать из Беларуси в Россию и обратно. Издание "Фонтанка" сообщало, что на прошедших выходных Пригожин предположительно находился в Москве, а в среду, 5 июля, приезжал в петербургское отделение ФСБ, чтобы вернуть оружие, изъятое при обыске в его загородном доме.