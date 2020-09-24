Лукашенко прокомментировал упреки по поводу "тайной инаугурации"

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином прокомментировал свою "тайную инаугурацию" и мнение другие стран по этому поводу.

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"По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", — цитирует Лукашенко информационное агентство "БЕЛТА".

"Ну а что касается вчерашнего мероприятия, то вы, наверное, не могли не заметить, что кортеж Президента нетрадиционно следовал по всему городу. Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет. И я не придаю инаугурации нынешнего Президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация", — подчеркнул Лукашенко.

Он считает, что у иностранных стран "не то обида, не то претензии" по поводу того, что им не сообщили об инаугурации.

"Но если они об этом не знали, так а где же их разведка, где же ЦРУшники, немецкая разведка? Поляки здесь пешком ходят тысячами. Они куда смотрели? Поэтому пускай у разведчиков своих спросят, чего же они им не доложили", — предложил Лукашенко. Он сказал, что в дальнейшем "мы будем стараться наших соседей предупредить, я имею в виду поляков и литовцев, о каких-то крупных мероприятиях".