Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и договорился о деэскалации
Foto: AP/Scanpix/LETA

Пресс-служба президента Республики Беларусь заявила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и стороны "пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин подтвердил, что разворачивает колонны.

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Пресс-служба президента Республики Беларусь заявила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и стороны "пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России".

"Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер", — сообщила пресс-служба Лукашенко.

Как утверждается, переговоры длились целый день.

Пригожин подтвердил, что разворачивает ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от Москвы. "ЧВК "Вагнер" хотели расформировать, мы вышли 23 июня на Марш Справедливости. За сутки мы не дошли 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон — мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану".

По информации телеграм-канала Brief, Лукашенко не был основным переговорщиком, он выступал гарантом соглашения. А переговорщиком был генерал-полковник Алексей Дюмин.

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