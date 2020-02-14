Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.

Об этом Лукашенко рассказал на встрече с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК). Президента цитирует госагентство БелТА. Вместе с тем глава государства выразил убеждение, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

Лукашенко также рассказал, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 7 февраля были своеобразными. "Я аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали", - сказал глава государства. Затем, по его словам, лидеры двух стран затронули проблемы в нефтяной сфере.

Лукашенко также сообщил, что Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской. "Беларусь продолжит диверсифицировать закупки, чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", - подчеркнул президент, имея в виду необходимость вести с Москвой переговоры в конце года по ценам на энергоносители.

По словам Лукашенко, во время переговоров в Сочи президент России засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах. "Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?" - передал слова Путина Лукашенко.

Белорусский лидер также коснулся темы интеграции республики с Россией. По его словам, Минск и Москва продолжат работу по дорожным картам интеграции, однако создание наднациональных органов не обсуждают. "Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - заявил Лукашенко. По его словам, сейчас Минск и Москва обсуждают "чисто экономические вопросы по интеграции".

Претензии Лукашенко к Москве

Ранее Лукашенко неоднократно выражал возмущение из-за российских цен на энергоносители, в частности, на газ. Так, в конце января белорусский президент говорил, что российская сторона не выполняет договоренностей, ранее достигнутых при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы, о ценах на газ для республики. По словам Лукашенко, тогда, в 2007-2011 годах "была четкая договоренность", что Москва снизит цену на газ для Минска до внутрироссийской.

Ранее в январе белорусский лидер также указывал на то, что власти РФ нарушают свои обещания и не поставляют газ Белоруссии по внутрироссийской цене. В этой ситуации "Газпром" в настоящее время зарабатывает на Белоруссии в три раза больше, чем на Германии, говорил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер несколько раз высказывался и о невозможности присоединения его республики к России. "У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - говорил Лукашенко в январе, обращаясь к своим согражданам во время посещения города Шклов. Эту тему президент поднимал и в декабре 2019 года.

В настоящее время сохраняется неопределенность по условиям поставки российского газа в Белоруссию с 1 марта. 31 декабря 2019 года на президентском уровне была достигнута договоренность о сохранении только на январь-февраль 2020 года прошлогодней цены российского газа для Белоруссии ($127 за 1 тыс. кубометров).

Кроме того, сейчас Белоруссия и Россия проходят через очередной нефтяной кризис в двусторонних отношениях - поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ практически отсутствуют из-за разногласий по цене сырья.