Лукашенко разрешил въезд в Белоруссию для вакцинации гражданам 73 стран
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым граждане 73 государств смогут с 15 июля без визы приезжать в страну на срок до пяти суток для вакцинации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, пишет портал РБК.

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Желающие вакцинироваться должны будут подать заявку. После ее удовлетворения они смогут купить препарат и сделать прививку в медицинских организациях, список которых должно определить Министерство здравоохранения Белоруссии.

В 2018 году Белоруссия разрешила въезжать без визы гражданам 74 стран, среди которых почти все члены ЕС, США, Канада, Швейцария и Япония.

Сейчас в Белоруссии производится более полумиллиона доз российской вакцины "Спутник V" в месяц. Как считает Лукашенко, этого достаточно, чтобы вакцинировать население страны и даже передавать излишки в Россию.

Кроме того, в Белоруссии зарегистрирована российская вакцина "Спутник Лайт". Также в стране используют китайскую вакцину Vero Cell.

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"Спутник V" Александр Лукашенко Белоруссия Вакцинация
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