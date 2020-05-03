Лукашенко решил не отменять парад Победы на фоне пандемии

Президент Белоруссии заметил, что парад Победы — "эмоциональная, глубоко идеологическая вещь" и власти не могут его отменить. По его словам, парад изъявили желание посетить некоторые российские депутаты и сенаторы.

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В Белоруссии не будут отменять военный парад в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, поскольку "тысячи и тысячи людей" хотели бы, чтобы это мероприятие провели. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь", — сказал президент.

Он добавил, что участники войны умирали, вероятно, от вирусов и других заболеваний. "Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались", — отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что насильно никого на парад "тащить" не будут и добавил, что власти поймут, если люди "боятся, берегут здоровье". "Достаточно сегодня желающих — тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", — сказал глава государства, но заметил, что "стариков надо поберечь".

Он также сообщил, что парад Победы в Минске захотели посетить некоторые российские депутаты и сенаторы. "Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас", — заключил Лукашенко.

Президент Владимир Путин 16 апреля поручил перенести парад Победы на Красной площади на фоне ситуации с коронавирусом. Новую дату он не назвал, но пообещал, что Россия обязательно отметит праздник. Путин также сообщил, что в День Победы 9 мая в небе над Москвой пройдет авиационный парад и состоится запуск салюта.