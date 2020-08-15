Лукашенко: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании в Генштабе белорусских вооруженных сил, что Россия готова при запросе Белоруссии оказать "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь",сообщает портал belta.by.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит", — отметил белорусский лидер.

"И мы с ним (Владимиром Путиным. — Прим. БЕЛТА) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", — заявил Александр Лукашенко.

Отметим, что нет подтверждения помощи со стороны России. Пресс-служба Путина лишь подтвердила разговор президентов.

Напомним, что Лукашенко анонсировал разговор с Путиным: "Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларусии. Защита сегодня Беларусии — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

7

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Россия президент России Александр Лукашенко Беларусь Владимир Путин
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться