Лукашенко: стремление России "подчинить" Беларусь обернется войной с НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что российско-белорусские отношения ухудшаются год от года, и это может привести Москву к войне с Североатлантическим альянсом.

"Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого [предполагаемого посягательства на суверенитет Белоруссии] не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они [Запад] будут правы", — сказал Александр Лукашенко в интервью "Эху Москвы".

По его словам, если со стороны Запада последует угроза Белоруссии, то "это уже будет непосредственная угроза суверенитету России". "Что такое ракеты малой и средней дальности под Смоленском, и что такое там далеко в Польше", — заметил Лукашенко.

"Вот это я и сказал на последних переговорах [с президентом РФ], — добавил белорусский президент. — Мы сегодня выступаем форпостом России. Я задал президенту России вопрос: ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда [с Запада] пойдут? Если кто-то вдруг захочет повоевать с Россией, то мы в сторону не отойдем".

Президент Белоруссии попросил главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова передать всем россиянам, чтобы они не верили заявлениям, будто "Лукашенко капризный" в переговорах с Москвой. "Я ничем не отличаюсь от русского. Белорус это русский со знаком качества", — добавил он.

Президент Белоруссии также посетовал, что Москва каждый год "завинчивает гайки" в отношении Минска. По его словам, дефицит в товарообороте РФ и Белоруссии достиг 9 млрд долларов. "То есть мы у вас [РФ] покупаем на 9 млрд долларов больше, чем продаем. Это [дефицит в товарообороте] — причина американо-китайского конфликта. С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь. Так вот вопрос — что мы от этого получили? Что получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, "завинчивая гайки" и повышая цены?" — сказал Лукашенко.

Как утверждал Лукашенко, "с какого-то момента нашего союзного строительства… все пошло вниз". "Когда вокруг [президента России] Владимира Владимировича [Путина] образовались прагматики, рыночники, они считали, что проживем без всех, в Беларусь нам не надо, будем по-тихоньку ее там прессовать — экономика там хороша, давайте цены на энергоносители повышать и так далее", — считает он.

"Оборона белорусов и россиян — это святое"

Президент Белоруссии заявил, что РФ после распада СССР не платила за свои военные базы белорусам, передает ТАСС. "У нас на территории расположено две военные базы [РФ]. За время после распада СССР сколько вы заплатили — ноль. Почему вы нам не заплатили, да потому, что я никогда не настаивал на этом, так как оборона белорусов и россиян — это святое", — сказал Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии также считает, что РФ не нуждается в новой военной базе в Белорусии, а разговоры о ее создании назвал болтовней. "Какую роль она будет играть на передовой? Зачем она вообще? Это только трата денег. Что, их некуда девать? Зачем здесь база у границы, небольшая ракета — и эта база будет выведена из строя, — сказал Лукашенко. — Это был обычный фейк, просто болтовня".

По его словам, в современной войне авиация уже не играет большой роли. "Самолет поднялся, и его практически уничтожат мгновенно. Особенно НАТО располагает таким оружием. На Украине, особенно в первые дни конфликта, сколько сбили самолетов. Зачем продвигать базу?" — сказал президент. По его словам, существует возможность разместить на белорусских военных базах российские самолеты. "Если вы хотите на нашей территории разместить самолеты, я готов их принять лично, хоть завтра", — сказал Лукашенко.

Однако при этом президент подчеркнул, что у Белоруссии есть собственные отличные военные летчики, а сам он просил о поставках российских самолетов. "Я говорил, помогите мне самолетами, ведь мы форпост РФ, дайте десяток самолетов", — сказал Лукашенко. Однако, по словам Лукашенко, ему президент РФ с подачи военных ответил, что это дорого, и предложили самолеты купить.

"Я понял, я должен купить. Мы сейчас их закупаем, порядка 10-14 самолетов. У нас нет нефти и газа, отнимаем от лекарств", — заключил президент Белоруссии.