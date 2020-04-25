Лукашенко устроил субботник в Чернобыльской зоне
Foto: Reuters/Scanpix

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Чернобыльскую зону, он будет сажать сосны в Национальном парке "Припятский". Об этом сообщает агентство "БелТА".

По традиции, в двадцатых числах апреля белорусский лидер посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

В текущем году дата совпала с проведением в Белоруссии республиканского субботника. В связи с этим Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка "Припятский".

Отмечается, что в парке высадят несколько тысяч сосен. Инициатива направлена на возобновления лесной массы на площади в полтора гектара.

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