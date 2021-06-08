Лукашенко ужесточил наказание за митинги и экстремизм в Белоруссии

Введены статьи о содействии экстремистской деятельности, подготовке к ней, ужесточено наказание за призывы к не согласованным с властями акциям, а также уголовная ответственность за неоднократное нарушение порядка митинга.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес изменения в Уголовный кодекс республики, в частности в статьи, касающиеся экстремистской деятельности и нарушения правил проведения митинга. Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Так, УК дополнен двумя статьями 361.4 (содействие экстремистской деятельности) и 361.5 (прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности).

По ст. 361.4 предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет. Максимальное наказание за те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

За прохождение подготовки для участия в экстремистской деятельности будут наказывать ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Ужесточено наказание за публичные призывы к незаконным акциям. Теперь по ст. 369.3 грозит до пяти лет лишения свободы (раньше максимальный срок составлял три года). Само название ст. 369.3 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» расширено: теперь она называется «Публичные призывы к организации или проведению незаконных собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования либо вовлечение лиц в участие в таких массовых мероприятиях».

Вводится новая статья 342.2: неоднократное (то есть дважды в течение одного года) нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. За это предусмотрен арест, ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

В марте Генеральная прокуратура Белоруссии разработала новую редакцию закона «О противодействии экстремизму», согласно которому МВД и КГБ получают право сами признавать организации экстремистскими и принимать решения об их ликвидации. Обновленным законом также предусмотрено сокращение сроков рассмотрения судом дел о признании организации экстремистской или о ее ликвидации до одного месяца. Кроме того, в документе говорится, что участникам или учредителям организаций, признанных экстремистскими, запрещается в течение пяти лет учреждать новые юридические лица и СМИ. Список причастных к экстремизму будет вести МВД. Иностранцу, попавшему в перечень, запретят въезд в Белоруссию, а белорусов могут лишить гражданства.

Власти Белоруссии ужесточают статьи УК на фоне протестов, которые начались после президентских выборов в 2020 году. В частности, по делу об организации массовых беспорядков проходит бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, освещавшего протесты, Роман Протасевич, которого ранее задержали после вынужденной посадки рейса Ryanair в Минске. Сам Telegram-канал признан экстремистским. Протасевича и сооснователя Nexta Степана Путило внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности.