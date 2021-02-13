Лукашенко: в Беларуси нет политзаключенных
Foto: AP/Scanpix/LETA

"В Беларуси нет политзаключенных", — заявил в пятницу президент республики. Александр Лукашенко выступил с речью в последний день работы Всебелорусского народного собрания, призванного разрядить политическую напряженность в стране, сообщает портал Euronews.

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Он анонсировал ужесточение уголовного законодательства, в частности в сфере национальной безопасности, и наказания за организацию массовых беспорядков.

Также президент сообщил о том, что проект новой Конституции будет готов в течение года, а референдум по поправкам к основному закону может быть совмещен с местными выборами, которые пройдут не позднее 18 января 2022 года.

"Один из или одна из выступающих заявила о том, что надо провести политическую амнистию. Я на этот вопрос отвечал журналистам. Если этот человек достанет уголовный кодекс или другие наши законы и покажет мне, а может вам, хоть одну политическую статью в уголовном кодексе и скажет, что на ее основании кто-то осужден, мы будем принимать какие-то решения. У нас не было и нет политических заключенных. Я не хочу сейчас приводить примеры",- сказал Лукашенко.

Иного мнения правозащитные организации. Они насчитали 246 политзаключенных. В их числе оппозиционеры Виктор Бабарико, Мария Колесникова и Сергей Тихановский — супруг Светланы Тихановской — оппонентки Лукашенко на августовских президентских выборах. Их итоги вызвали массовые акции протеста, которые не прекращаются до сих пор. За это время, по данным правозащитников, были задержаны свыше 30 тысяч человек.

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