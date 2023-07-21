Лукашенко запретил увольняться из сельхозпредприятий без разрешения начальства

Президент Беларуси возвращает правила советских колхозов, пишет "Эхо Москвы". Александр Лукашенко предложил "навести порядок с кадрами в сельском хозяйстве" и запретить увольняться с сельхозпредприятий по собственному желанию.

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"Сегодня ни один специалист, ни один руководитель сельхозпредприятия не может быть переведен на другую работу или уволиться без решения председателя райисполкома. Уволился — никто в стране не может его взять на работу, пока он с предыдущего места работы не представит справку, характеристику нормальную" — заявил он.

Лукашенко особо отметил, что такой принцип должен работать на всей вертикали, чтобы председатель райисполкома и все, кто есть в областном реестре, тоже не могли бросить рабочее место.

"Пора уже навести порядок с кадрами. То же самое — ни один механизатор, доярка и так далее в сельхозпредприятии (колхозе, совхозе) не может шагу ступить влево-вправо без решения руководителя. Замкнутая вертикаль и ответственность", — цитирует Лукашенко белорусское издание "Наша Нива".