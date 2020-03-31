Лукашенко заявил, что изоляция в "тухлых квартирах, в атмосфере вирусов" убивает людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал массовую изоляцию граждан как меру против распространения коронавируса.

"Запирать людей в тухлых квартирах — это не метод, — заявил Лукашенко, добавив, что при респираторных заболеваниях нужно наоборот "выходить на улицу, дышать свежим воздухом и проветривать помещение". В закрытых квартирах, по мнению главы Белоруссии, люди находятся "в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение", передает "Интерфакс".

"Поэтому я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно", — добавил президент.

Белорусский лидер также сообщил, что не сдавал тест на коронавирус. "И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах, или нет", — сказал Лукашенко.

Ранее лидер Белоруссии уже отмечался высказываниями о ситуации с коронавирусом, идущими вразрез с мировым врачебным сообществом, которое считает жесткий карантин и закрытие границ главными мерами, способными остановить развитие пандемии, сообщает радио "Свобода". В частности, Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом "психозом". Он рекомендовал белорусам "лечиться" от коронавируса спиртным, баней и сельхозработами. В середине марта президент Белоруссии резко раскритиковал решение России закрыть границу с республикой в связи с коронавирусом, сочтя это чуть ли не как личное оскорбление и очередной виток напряжения между братскими странами.

Белоруссия — одна из немногих европейских стран, в которой не введены карантинные меры и даже не приостановлены массовые мероприятия — например, чемпионат страны по футболу. Долгое время президент Лукашенко отрицал распространение коронавируса в стране, однако в последнее время признал, что проблема существует. Во вторник он сообщил, что в Витебске заразились коронавирусом более 10 врачей.

По состоянию на 30 марта, в Белоруссии были официально зафиксированы более 150 случаев заражения COVID-19, один человек скончался. Жертвой вируса стал актер Драматического театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич, ему было 75 лет. Театр, где он работал, сейчас закрыт якобы в связи с малым числом зрителей. За границу Дашкевич не ездил.

Медики на условиях анонимности говорят о том, что власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от коронавируса. При этом в министерстве здравоохранения Белоруссии заявляют, что медицинская система страны полностью готова к любым эпидемиологическим вызовам.