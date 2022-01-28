Лукашенко заявил, что польские пограничники расстреляли в лесах тысячи мигрантов

Потоки мигрантов в Европу не иссякнут, а польские пограничники в своей жестокости и нежелании пропускать мигрантов в ЕС дошли до точки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию.

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"Эти мерзавцы организовали охоту на людей!" — заявил Лукашенко со сцены Дворца республики в пятницу, рассказывая о противодействии европейских стран приезду к ним мигрантов. "Которых они сами к себе позвали", — подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко заявил о крайней жестокости польских пограничников и о том, что "сотни, тысячи людей были расстреляны в лесах и зарыты". "Тех людей, которые просто хотели хорошей жизни", — отметил он.

По словам президента, именно Белоруссия во время миграционного кризиса проявила человечность и помогла мигрантам.

Сам миграционный кризис он назвал эффектом бумеранга от действий западных политиков на Востоке.

"Никакие заборы не сдержат масштабных потоков мигрантов, и Белоруссия — всего лишь их перевалочный пункт", — добавил Лукашенко.