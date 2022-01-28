Лукашенко заявил, что польские пограничники расстреляли в лесах тысячи мигрантов
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Потоки мигрантов в Европу не иссякнут, а польские пограничники в своей жестокости и нежелании пропускать мигрантов в ЕС дошли до точки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Эти мерзавцы организовали охоту на людей!" — заявил Лукашенко со сцены Дворца республики в пятницу, рассказывая о противодействии европейских стран приезду к ним мигрантов. "Которых они сами к себе позвали", — подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко заявил о крайней жестокости польских пограничников и о том, что "сотни, тысячи людей были расстреляны в лесах и зарыты". "Тех людей, которые просто хотели хорошей жизни", — отметил он.

По словам президента, именно Белоруссия во время миграционного кризиса проявила человечность и помогла мигрантам.

Сам миграционный кризис он назвал эффектом бумеранга от действий западных политиков на Востоке.

"Никакие заборы не сдержат масштабных потоков мигрантов, и Белоруссия — всего лишь их перевалочный пункт", — добавил Лукашенко.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Чему мы научились, работая удаленно
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты