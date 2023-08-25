Лукашенко заявил, что предупреждал Пригожина о покушении через Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупреждал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о готовящемся покушении. Об этом сообщает белорусское государственное агентство "Белта".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На встрече с журналистами Лукашенко впервые высказался о крушении самолета основателя ЧВК "Вагнер". Он заявил, что "не гарантировал безопасности Пригожину", но предупреждал его с помощью "шифрограммы" о готовящемся покушении. Предупреждение якобы было передано через президента РФ Владимира Путина.

"Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов (я поручил) нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль [Владимиру] Путину и [директору ФСБ Александру] Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина", — цитирует Лукашенко агентство.

По его словам, через некоторое время Пригожин подтвердил, что Путин передал ему предупреждение.

Лукашенко также отверг версию, что решение об устранении Пригожина отдал Путин.

"Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло. Это не похоже на Путина", — сказал Лукашенко.

Как сообщалось, вечером в среду, 23 августа, в Тверской области разбился самолет, на борту которого, предположительно, находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.