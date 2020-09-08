Лукашенко заявил о невозможности бороться с Telegram-каналами

Telegram-каналы невозможно блокировать, "даже если убрать интернет", заявил Лукашенко. По его словам, с их влиянием не справится даже "богатая Россия", которая "будет следующей, если рухнет Беларусь".

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"А как вы противостоите Telegram-каналам? У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал", — заявил Лукашенко.

Президент отметил, что "даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать" и с ними не справится даже "богатая Россия".