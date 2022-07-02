Лукашенко заявил о попытке Украины атаковать Беларусь и пригрозил начать "ответные" военные действия

Александр Лукашенко в ходе выступления по случаю Дня независимости Беларуси заявил о попытке Украины атаковать Беларусь и пригрозил начать "ответные" военные действия. Об этом со ссылкой на BELTA сообщает "Новая газета. Европа".

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"Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси.

Но, слава богу, противовоздушными комплексами „Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены вооруженными силами Украины, — заявил Лукашенко.

— Мы будем воевать только в одном случае — если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнетесь на нашу землю. Если вы будете убивать наших людей, мы ответим".

Он подчеркнул, что в случае предполагаемого удара ВСУ по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет "мгновенный, в одну секунду".

Также в своем выступлении Лукашенко заявил о "провокациях" Запада. Среди них он назвал "события в Буче", ситуацию вокруг поставок зерна из Украины и блокировку поставок в российский Калининград.

"Американцы приказали, прежде всего полякам и литовцам, работать на обострение для того, чтобы и здесь, как и на Украине, затеять новую войну. Думаю, что закончат последним жителем Европы, как они сейчас говорят о войне на Украине. Мы держимся, понимаем эти провокации и держимся. Лучше худой мир, чем хорошая война", — сказал он.

Обращаясь к странам Запада, Лукашенко сказал, что чуть менее месяца назад отдал белорусской армии приказ "взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями".