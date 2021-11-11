Лукашенко заявил о просьбе к России подключиться к дежурству на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко через российского коллегу Владимира Путина попросил Минобороны России подключиться к дежурству на границах Союзного государства. Об этом сообщает РБК.

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На совещании с руководством Совета министров он отметил, что Москва направила к границам стратегические бомбардировщики в сопровождении белорусских истребителей, чтобы осуществлять постоянный мониторинг ситуации с мигрантами.

"Как мы и договаривались, на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо — Прибалтика, Польша и Украина — должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами", — заявил Лукашенко.

Он рассказал об опасной тенденции: в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы с Донбасса, чтобы спровоцировать конфликт между пограничниками Белоруссии, стран Балтии, Польши и Украины.

Белорусский лидер подчеркнул, что Москва и Минск вместе должны контролировать ситуацию, "чтобы им не забросили оружие".

Одновременно с этим Лукашенко поручил Министерству обороны, КГБ, погранвойскам Белоруссии обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Он указал на то, что они без предупреждения подтянули к границе 15 тыс. военнослужащих, танки, бронетехнику, вертолеты и самолеты, хотя по договорам обязаны сообщать об этом.

Ранее представитель пресс-службы польской погранохраны Эвелина Шчепаньская сообщила, что в ночь на 11 ноября группа из 150 агрессивно настроенных мигрантов пыталась прорвать польскую границу со стороны Белоруссии.

"Они бросались ветками и камнями в наших сотрудников, пытались сломать забор при помощи веток", — рассказала она. Тем не менее попытку прорыва удалось предотвратить.

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о том, что многочисленная группа беженцев с вещами выдвинулась к границе с Польшей утром 8 ноября. Ведомство обвинило польские власти в создании кризисной ситуации и вытеснении мигрантов к белорусской границе. Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, комментируя происходящее, заявил, что ситуация на границе может обостриться из-за наплыва мигрантов, что в конечном счете может привести к жертвам. Польская пограничная служба сообщала, что среди пытавшихся пересечь границу были, в частности, выходцы из Индии, Сирии, Нигерии и Кот-д'Ивуара.

На фоне этой ситуации Польша и Литва стянули войска и силовиков к границе с Белоруссией. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила ввести в приграничных районах страны чрезвычайное положение из-за угрозы прорыва беженцев, а Министерство обороны Польши повысило уровень боевой готовности войск на границе с Белоруссией.

Представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский заявил РБК, что Минск не исключает провокаций со стороны Польши в ситуации со скоплением беженцев на польско-белорусской границе. Ранее Бычковский говорил, что "все эти люди, в том числе женщины и дети, не представляют угрозы безопасности и не ведут себя агрессивно".

"По рассказам самих беженцев, они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека", — отмечал он.

Reuters сообщал о возможности введения Евросоюзом новых санкций в отношении Белоруссии из-за мигрантов. По данным издания Politico, пакет санкций будет включать два раздела: один посвящен белорусам, ответственным за организацию притока мигрантов к границе, а второй — виновным в нарушениях прав человека в Белоруссии. В качестве правового основания для введения санкций ЕС планирует добавить новую категорию — "торговля людьми".

Ситуация на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой обострилась летом этого года, после того как Евросоюз ввел в отношении Минска санкции. Тогда резко увеличилось количество попыток пересечения границ Белоруссии со странами ЕС. Власти Польши сообщают, что с начала августа было совершено более 18 тыс. попыток незаконного пересечения границы, а с начала ноября поток из Белоруссии в Польшу достигал 500 человек в день. Власти Европейского союза пригрозили президенту Белоруссии Александру Лукашенко новыми санкциями, обвинив его в использовании ситуации с мигрантами для давления на Европу.