Лукашенко заявил о вмешательстве в выборы из России и Польши

Во внутренние дела Беларуси и предвыборную гонку пытаются вмешаться люди из России и Польши. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, пишет агентство "БелТА". По его словам, он планирует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным.

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Лукашенко рассказал о том, что в интернете распространяются "жуткие фейки", нацеленные на дискредитацию власти, пишет портал телеканала "Дождь".

В качестве примера он привел информацию из телеграм-каналов о том, что на счетах старшего сына Лукашенко Виктора в швейцарском банке Credit Suisse в 2012 году хранилось больше 840 миллионов долларов. Также они публиковали фотографии с протестными лозунгами, снятыми на фоне удостоверений сотрудников Службы безопасности президента.

"Кстати, это подбрасывается структурами „бабичевскими", „незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это", — заявил Лукашенко.

Он также обратил внимание на то, что оппоненты требуют честных выборов, но сами "толкают на нечестность такую, как они себя ведут".

"Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная", — сказал глава Беларуси.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия "никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника Беларуси".

Он также сказал, что Лукашенко не представил аргументов вмешательства в процесс выборов, добавило РИА Новости. По словам Пескова, их отсутствие заставляет "задумываться о том, насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения".

Выборы в Беларуси назначены на 9 августа.