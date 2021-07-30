Лукашенко заявил о возможности размещения в Белоруссии войск России
Foto: AP/Scanpix/LETA

Для обеспечения безопасности Союзного государства в Белоруссии могут быть размещены российские войска, заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА. При этом вероятность этого он оценивает как предельно низкую.

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Лукашенко пояснил, что пока Белоруссия сама обладает достаточными силами для самообороны. "Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тыс. человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем", — сказал он.

В сентябре 2015 года Путин распорядился подписать соглашение о создании в Белоруссии российской авиабазы. Однако 4 октября в Минске прошла акция протеста против размещения в Белоруссии российской авиабазы. В результате Лукашенко отказался от создания российской военной базы, заявив, что речи об этом никогда не велось. В ноябре 2019 года Станислав Зась, на тот момент госсекретарь Совета безопасности Белоруссии, рассказывал, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ.

Во время протестов против результатов президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года Лукашенко неоднократно заявлял о существовании военной угрозы для страны. "Если там дернутся за пределами [Союзного государства], надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним [Владимиром Путиным]. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства", — заявлял Лукашенко тогда.

Владимир Путин подтвердил, что у России есть силовой резерв, предназначенный для оказания помощи Лукашенко при необходимости. Условиями их ввода в Белоруссию Путин назвал обострение ситуации: он пояснил, что они не будут задействованы, пока протестующие не будут "поджигать машины, дома, банки, [не начнут] пытаться захватывать административные здания". Telegram-канал Baza 2 сентября сообщал, что в состав силового резерва, в частности, вошли сотрудники ОМОНа из Санкт-Петербурга. Издание со ссылкой на слова самих силовиков утверждало, что их с 20 августа перекинули под Псков, однако с начала сентября начали постепенно возвращать в места постоянной дислокации.

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