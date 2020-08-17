Лукашенко заявил об отказе оппозиции пересчитать голоса
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал пересчитать голоса на прошедших 9 августа выборах, но оппозиция отказалась. Об этом он сказал во время общения с протестующими заводчанами, передает телеканал СТВ.

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"Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: "Зачем? Давайте посчитаем". Пусть скажут: где, на каких участках", — утверждает Лукашенко.

"Вечером им предложили пересчитать, — продолжил он. — Мне говорят, передают люди: "А уже не актуально считать. Это уже не актуально!"".

По словам Лукашенко, на вопрос, что нужно, был дан ответ: "Новые выборы".

Ранее он заявил, что новые выборы в стране возможны, но только после того, как появится новая Конституция республики.

По официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80 процентов голосов. В Белоруссии больше недели продолжаются массовые протесты граждан, не согласных с этим.

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Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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