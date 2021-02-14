"Люблю Беларусь!": дворовые марши, танцевальные валентинки протеста и прогулки
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Беларуси на 190-й день протеста проходят акции, лейтмотивом которых стала любовь митингующих к своей стране.

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В Беларуси в воскресенье, 14 февраля, — на 190-й день протеста — проходят акции, лейтмотивом которых стала любовь митингующих к своей стране. Как передал белорусский портал Tut.by, активисты в одном из районов Минске вышли на улицы в знак памяти о Романе Бондаренко, который умер в возрасте 31 года после избиения неизвестными во дворе своего дома.

По данным оппозиционного сайта "Хартия-97", в другом районе состоялся дворовый марш. Собравшиеся скандировали: "Лукашенко — в автозак!" В свою очередь, жители микрорайона Чижовка записали "танцевальную валентинку всем свободным белорусам" и опубликовали видео в сети.

В Бресте "к прогулке" присоединились несколько участников с бело-красно-белыми флагами, активисты выстроились в живую цепь.

Силовики задержали участников и зрителей концерта под Минском
Вечером в субботу, 13 февраля, силовики задержали на базе отдыха "Огонек" недалеко от Минска несколько десятков участников и зрителей концерта. "Всего на концерте было задержано 67 человек. Четверых после составления протоколов правонарушения отпустили из Смолевичского РОВД", — говорится в сообщении на сайте незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна".

Правозащитники отмечают, что также из РОВД были отпущены несовершеннолетние. В отношении задержанных составлены протоколы. На данный момент правозащитникам известны фамилии 18 из них, в том числе и музыкантов. В центре "Весна" отметили, что вечером 13 февраля планировался концерт белорусских групп "Разбитое сердце пацана", Panska Moc и Ok-Band.

В Беларуси более полугода не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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