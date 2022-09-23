Любовь Соболь: Могут ли россияне критиковать европейскую демократию

Может ли мобилизация изменить ситуацию в России? Имеют ли право россияне обсуждать недостатки демократии в Европе? Эстонский портал RusDelfi поговорил с российским политическим деятелем Любовью Соболь.

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Любовь Соболь — российский политический и общественный деятель. До 2021 года была юристом Фонда борьбы с коррупцией и одним из наиболее узнаваемых лиц команды Алексея Навального. является участником Антивоенного комитета России, в мае 2022 года внесена в список СМИ — "иностранных агентов".

"То, что мы сейчас видим — никакая не частичная, а тотальная мобилизация. Так же, как Путин войну называл специальной военной операцией, а все взрывы в российских СМИ называют хлопками — чтобы избегать ассоциации с терактами", — заявила Соболь в подкасте RusDelfi.ee.

Полную запись интервью можно услышать здесь. Ведущие Илья Бер и Виталий Бесчастный. Ниже — фрагменты разговора.

- Все эти разъяснения Министерства обороны о том, что якобы там призывают только людей с боевым опытом, которые подходят по возрасту и служили, мы сейчас видим, что это абсолютно не так. По российским регионам спускаются квоты, сколько нужно набрать людей, и под эти квоты набирают всех подряд — в том числе и студентов, и людей старшего возраста.

При этом я считаю, что мобилизация расстановку сил на этой войне никаким образом не изменит, потому что люди, которых сейчас призывают, это люди без боевого опыта, они немотивированы, их невозможно нормально экипировать. Что им дадут? Старые ржавые "Калаши" против "Джавелинов"?

Сейчас за границей — в том числе и в Эстонии — я замечаю такие настроения, что, мол, у россиян есть имперское мышление, они хотят всех захватить, поработить. Но это не так! Важно понимать, почему произошла мобилизация: за все эти месяцы войны мы не видели добровольцев, которые массово бы записывались и шли на войну, россиян, которые так поддерживали бы войну Путина. Одно дело, когда мы видим истерику в Z-каналах, абсолютно проплаченных, а другое дело — настоящие люди в России. Они гораздо больше думают, как и на что собрать ребенка в школу, чем что там будет со Славянском, Краматорском и так далее. По сути, россиянам наплевать, что будет с восточными частями Украины.

Во всем мире сейчас люди задаются вопросом: что должно произойти, чтобы вы — русские — что-то предприняли, чтобы путинская власть была низвергнута. Некоторые сказали, эта мобилизация изменит сознание большого количества людей так, что что-то произойдет и люди начнут что-то менять.

Во-первых, Россия — многонациональная страна, нужно, наверное, говорить россияне. Что касается мобилизации, то сейчас, очевидно, у общества шок. Люди, которые не были вовлечены в политическое пространство, не всегда следили за новостями и занимались своими личными делами, сейчас столкнулись с ужасающей реальностью. Столкнулись в том числе и те, кто верил, что это — специальная военная операция. Очевидно, что напряженность в обществе будет расти. Куда она выльется — мы не знаем. В том, что люди пойдут с вилами на Кремль, я сомневаюсь. Но люди в течение последних суток выходили к районным администрациям, к военкоматам. В Дагестане люди перекрывали дорогу, более 130 чеченок вышли на площадь, после чего Кадыров был вынужден заявить, что мобилизации в его регионе не будет. Так что напряженность расти будет, но куда она выльется — непонятно.

Недавно прочитала мнение социологов о том, что растущую напряженность и агрессию Путин может разворачивать против украинцев и говорить, что "вас убивают украинцы, все они нацисты". Но это война Путина. Путин зовет этих людей на войну. Об этом нужно говорить и бороться против пропаганды.

Что еще нужно сделать? Идеального ответа на этот вопрос нет. Если была бы быстрая дорожка, по которой мы смогли бы пройти и сказать: "вот так мы точно будем жить завтра в демократической стране", мы обязательно бы по ней пошли. Но я работаю более 11 лет в команде Алексея Навального, борюсь против этого режима — не только против коррупции, а за то, чтобы наша страна была нормальной. Мы используем разные методы — когда-то это протестные голосования, когда-то это выход на улицы, когда-то это просвещение широкой аудитории.

Есть два субъекта, которые могут как-то влиять на этот режим — это, условно, "коллективный Запад" — цивилизованный мир Европы, Великобритания и Америка. И второй субъект, который я вижу, — это гражданское общество в России. Часть его живет в России, часть "выдавлена" за рубеж, часть посажена, но оно есть.

Самое главное, что сейчас нужно делать, — показывать россиянам, что на самом деле происходит. Путин будет их смущать и говорить: виноват Запад, виноват Байден, виновата Эстония — в общем, кто угодно. Мы же должны каждый день над этим работать и говорить, что на самом деле все обстоит по-другому, Путин вас гонит на войну и хочет сделать из вас "пушечное мясо". Не идите на войну, сопротивляйтесь этому режиму. Кто может выходить на улицу — выходите, кто не может — не выходите, но и не участвуйте хотя бы!

Вы говорите, что гражданское общество и коллективный Запад могут давить на Путина, их цель — свержение власти?

Цель — демократическая Россия. Путин уйдет — завтра Россия одномоментно демократической не станет. Это — процесс, это путь, и мы хотим пойти по нему как можно скорее.

Под вашим постом про увольнение Филиппа Лося из Русского театра (главный режиссер Русского театра в Таллине, россиянин Филипп Лось был уволен после эмоционального и критически настроенного в адрес эстонских властей поста в фейсбуке — Ред.) самый популярный комментарий следующий: "вечно можно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на россиян, которые учат европейцев демократии". Я сам часто слышу от людей здесь — в том числе русскоговорящих, если мое мнение отличается от мнения человека — что я в гостях. У вас то же самое — в огромном количестве комментариев есть "вы в гостях, не надо пытаться учить". Что можно возразить? И нужно ли?

Ну, во-первых, я веду себя прилично. И я у себя в социальных сетях имею право выражать свою точку зрения. Во-вторых, я не считаю, что если у вас есть паспорт какой-то отдельной страны, если вы принадлежите к какой-то нации, вы заведомо хороший или плохой человек. В любой нации и в любой стране есть хорошие и плохие люди. Я считаю себя человеком с европейскими ценностями, с европейским взглядом на жизнь. За демократию в России я рисковала своей жизнью, жизнями членов своей семьи. Я даже выразить это не могу, мне очень горько такое читать.

Почему я написала пост об увольнении Филиппа Лося? Во-первых, это мой любимый театр. На всем нашем земном шаре это действительно мой любимый театр. Во-вторых, я считаю, что увольнять людей за мнение нельзя. Это моя позиция. Люди, которые мне говорят, а почему вы нам что-то рассказываете про демократию — а почему я не должна рассказывать про демократию?

Вы живете в Таллине?

Я не комментирую свое местонахождение в целях безопасности. Что касается Таллина — это не чужой мне город, здесь живет очень много моих друзей, знакомых. Но подробно об этом я говорить не буду.

Полную запись интервью можно услышать здесь.