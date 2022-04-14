Любови Соболь заменили ограничение свободы по "санитарному делу" на реальный срок

Симоновский районный суд Москвы заменил Любови Соболь ограничение свободы на реальный срок по "санитарному делу".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на отбытие в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней", — цитирует судью Юлию Окуневу РИА "Новости".

Срок в полгода связан с тем, что два дня ограничения свободы засчитываются за день лишения свободы.

Преображенский суд Москвы в августе прошлого года признал соратницу Алексея Навального Любовь Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве и назначил ей полтора года ограничения свободы.

Ей запретили выходить из дома по ночам, покидать Москву без уведомления и посещать массовые мероприятия. При этом она должна была трижды в месяц отмечаться в инспекции.

Ограничение свободы должно было продлиться год — с учетом времени, которое она провела под домашним арестом и запретом определенных действий, сообщил адвокат Соболь Владимир Воронин.

Тогда же СМИ сообщали, что она покинула Россию. Сама Соболь официально о своем отъезде не сообщала. "По некоторым данным, Соболь выехала в Стамбул", — цитировал неназванного собеседника агентство "Интерфакс".

В октябре прошлого года Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. Свое объявление в розыск в "Твиттере" она прокомментировала, заявив, что она в момент появления ее имени и фото вела прямой эфир для "Навальный LIVE".

Тогда же она сообщила в своем канале "Телеграм", что развелась с мужем, от которого у нее есть дочь.

МВД возбудило дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм) сразу после акции, прошедшей в Москве 23 января. Акции проходили после публикации фильма Алексея Навального о "дворце Путина".

По версии следствия, Соболь и другие фигуранты дела призывали в соцсетях выйти на митинг. Согласно действовавшим в тот момент распоряжениям мэра Москвы, проведение любых публичных мероприятий в городе тогда не допускалось из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

По версии следствия, на протестную акцию 23 января пришли два десятка человек, находившихся под наблюдением системы "Социальный мониторинг" из-за заражения либо контакта с коронавирусными больными.

Обвиняемыми по "санитарному делу" помимо Соболь стали 9 человек — брат находящегося в колонии политика Олег Навальный, бывший координатор московского штаба политика (также признаны экстремистскими организациями) Олег Степанов, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, сотрудник ФБК Николай Ляскин, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза "Альянс врачей" (признан организацией, выполняющей функции иностранного агента) Анастасия Васильева, муниципальные депутаты Денис Барановский, Люся Штейн и Константин Янкаускас.

Наказание по "санитарному делу" ранее также ужесточили Олегу Навальному. 26 января стало известно, что МВД объявила его в федеральный розыск. По словам адвоката, основанием для этого послужило отсутствие Навального по месту проживания при проверке инспекции.

Адвокаты обвиняемых указывали на двойные стандарты во время эпидемии. В то время как власти запрещали все оппозиционные митинги и собрания, во многих российских городах беспрепятственно проходили лояльные властям массовые мероприятия.

Так, в фестивале выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге приняли участие несколько десятков тысяч человек. Никаких претензий к организаторам этой акции не возникло, но по подозрению в нарушении санитарных норм во время "Алых парусов" задержали двух девушек-активисток — они вышли с одиночными пикетами в защиту политзаключенных.