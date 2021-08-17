МАГАТЭ: Иран продолжает наращивать обогащение урана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает, что Иран добился существенного успеха в обогащении урана. Согласно докладу МАГАТЭ, о котором в понедельник, 16 августа, сообщило агентство Reuters, Иран произвел некоторое количество обогащенного до 20 процентов металлического урана. Это, по данным агентства, является третьим шагом в четырехэтапном плане Ирана. Четвертый предполагает изготовление топливной пластины реактора.

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Между тем представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что у Ирана нет никакой правдоподобной мотивации для производства металлического урана такого уровня обогащения, которое может применяться для изготовления атомной бомбы. Он призвал Иран "закончить свою ядерную эскалацию" и вернуться за стол переговоров по возобновлению ядерной сделки.

В конце мая МАГАТЭ пришло к выводу, что запасы обогащенного урана в Иране в 16 раз превышают допустимое по договору 2015 года количество. По словам главы организации Рафаэля Гросси, это обстоятельство и отсутствие прогресса в переговорах с Ираной не позволяют четко удостовериться в мирном характере атомной программы страны. И может затормозить переговоры о новой ядерной сделке.