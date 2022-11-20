МАГАТЭ заявляет о взрывах вблизи Запорожской АЭС

Мощные взрывы сотрясли район Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины вчера вечером и сегодня утром, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мариано Гросси.

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Эксперты агентства, которые работают на станции, сообщили, что вблизи и на территории крупнейшей в Европе атомной электростанции возобновились обстрелы. В течение короткого промежутка времени утром было слышно более десятка взрывов, говорится в заявлении. Группа МАГАТЭ также могла видеть некоторые взрывы из окон.

Ссылаясь на информацию, предоставленную руководством станции, группа экспертов МАГАТЭ заявила, что на площадке ЗАЭС некоторые здания, системы и оборудование получили повреждения, но ни одно из них пока не было критичным для ядерной безопасности. Сообщений о пострадавших не поступало.

Генеральный директор МАГАТЭ вновь обратился с настоятельным призывом к воюющим сторонам согласовать и как можно скорее ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. В последние месяцы Гросси вел интенсивные консультации с Украиной и Россией о создании такой зоны, но договориться с ними не удается.

"Я не сдамся, пока эта зона не станет реальностью. Как показывают продолжающиеся очевидные обстрелы, это необходимо больше, чем когда-либо", — сказал он.

В российском минобороны и Росатоме ранее заявили об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ.

Так, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что армия Украины в воскресенье дважды обстреляла территорию ЗАЭС, при этом один из снарядов попал в крышу спецкорпуса номер 2 (там хранится свежее отработанное ядерное топливо).

В общей сложности, по данным Конашенкова, утром 20 ноября по станции выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов, еще два — по линии электропередачи, которая питает электростанцию. По его словам, 19 ноября украинская артиллерия ударила по территории ЗАЭС 11 крупнокалиберными снарядами. При этом радиационная обстановка в районе станции остается в норме.

По данным российской стороны, стрельба по станции велась из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. "Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены", — сказал представитель минобороны РФ.

Видео обстрела станции публиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Из его поста следует, что на станции находится командир ОМОНа "Ахмат" Управления Росгвардии по Чеченской республике Анзор Бисаев.

Украинский "Энергоатом" в своем заявлении указал, что станцию обстреливали именно российские войска. Он также сообщает о 12 "прилетах".

В условиях войны оперативно проверить заявления сторон невозможно.

С 4 марта ЗАЭС находится под российской оккупацией, но продолжает работу (несмотря на регулярные обстрелы с середины лета, в которых стороны обвиняют друг друга). С точки зрения России, в начале октября оператором станции стало АО, учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства.