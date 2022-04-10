Макрон и Ле Пен проходят во второй тур президентских выборов

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции. За действующего президента, по данным BBC, проголосовали 28,1% избирателей, за лидера ультраправого "Национального объединения" Ле Пен — 24%.

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В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.

По данным опроса, проведенного национальной вещательной компанией France Télévisions, Макрон набирает 28,1% голосов в первом туре голосования, а его соперница Ле Пен — 23,3%. На третьем месте — кандидат от левых Жан-Люк Меланшон с 20,1%. Правый политик, Эрик Земмур, набирает около 7,2% голосов и уже заявил, что поддержит Ле Пен.

Аналитики считали такое развитие событий вероятным. Опросы перед голосованием показывали, что Макрон остается фаворитом, но он опережал Ле Пен всего на шесть процентных пунктов.

Те же опросы показывали, что покупательная способность стала главной заботой избирателей на фоне резкого роста цен на энергоносители и растущей инфляции. Ле Пен успешно сосредоточила на этом свою кампанию, в то время как Макрон был больше озабочен войной в Украине и европейской реакцией на происходящее.

Это значит, что второй раунд пройдет между теми же самыми кандидатами, что и в 2017 году. Тогда Макрон набрал около 66% голосов, а Ле Пен — около 33%.

Пять лет назад Макрон легко победил Ле Пен, но, хотя он и продолжает доминировать во французской политике, на этих выборах 44-летнему президенту предстоит упорная борьба.