Макрон и Меркель призвали РФ отвести войска от границы с Украиной
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Германия, Франция и Украина потребовали, чтобы Россия отвела войска от украинской границы. Цель — "деэскалация ситуации", сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт 16 апреля по итогам видеоконференции, которую провели канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.

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По окончании переговоров Меркель и Макрон выразили "поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее Макрон и Зеленский провели встречу в Париже в формате рабочего обеда. По итогам переговоров украинский лидер призвал президента РФ Владимира Путина встретиться с ним и другими лидерами "Нормандской четверки", в которую входят Германия, Франция, Россия и Украина. "Я хочу, чтобы мы вчетвером обсудили проблему безопасности на востоке Украины и деоккупацию наших территорий", — заявил Владимир Зеленский.

В конце 2019 года Путин и Зеленский впервые встретились в Париже при посредничестве Меркель и Макрона. Однако ни дальнейших встреч, ни заметного сближения президентов Украины и РФ за этим не последовало.

Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза ранее выразили обеспокоенность усилением российского контингента вдоль границы с Украиной. Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить агрессию России. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил концентрацию войск РФ в этих областях "контрольными проверками".

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Россия президент России Ангела Меркель Владимир Зеленский Владимир Путин Германия Сергей Шойгу Украина Франция ФРГ Эммануэль Макрон Эмманюэль Макрон
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