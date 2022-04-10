Макрон или Ле Пен? Французы выбирают президента
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Во Франции в воскресенье, 10 апреля, проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8 до 19 часов по местному времени. Фаворитами гонки являются действующий президент Эмманюэль Макрон и представляющая правых популистов Марин Ле Пен.

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Правом голоса обладают около 49 млн французов.

Опросы общественного мнения называют фаворитами президентской гонки действующего главу государства Эмманюэля Макрона и представительницу правопопулистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, временно отказавшуюся от руководства этой политической силой. В 2017-м оба политика вышли во второй тур выборов, по итогам которого Ле Пен почти вдвое уступила Макрону (33,9 и 66,1 процента голосов соответственно).

Конкуренцию им составляют, среди прочих, экс-публицист праворадикального толка, глава движения "Реконкиста" Эрик Земмур, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, лидер левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, представитель партии "Европа — Экология — "Зеленые" Янник Жадо, а также мэр Парижа Анн Идальго от Французской социалистической партии.

Президента Франции избирают всеобщим прямым голосованием на 5 лет. Если ни один из кандидатов не набирает в первом туре абсолютного большинства, то между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов, проводится второй тур. Пост главы государства нельзя занимать больше двух сроков подряд.

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