Макрон изменил оттенок синего цвета на флаге Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил синий оттенок на флаге Франции на более темный, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Le Parisen.

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Французский триколор теперь состоит из темно-синего, белого и красного цветов. Смена синего на темно-синий больше года оставалась незамеченной, так как об этом не было официально объявлено, сообщает Europe 1.

Также издание сообщает, что этот оттенок на флаге является отсылкой к флагу Франции 1793 года. Решение было отчасти эстетическим, так как французский флаг и флаг ЕС развевались рядом друг с другом во многих местах и их цвета совпадали.

Обновленные флаги развеваются над Елисейским дворцом, Национальным собранием и Министерством внутренних дел. Решение об изменении цвета французского флага было принято Президентом Республики 13 июля 2020 года по инициативе операционного директора в Елисейском дворце Арно Жоленса.