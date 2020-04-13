Макрон продлил карантин во Франции на один месяц

Карантин во Франции продлен до 11 мая. Об этом в понедельник заявил президент Эмманюэль Макрон в своем третьем телевизионном обращении к нации с начала пандемии коронавируса.

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Он напомнил, что больнице в регионе Гранд-Эст и в Париже по-прежнему переполнены. Макрон поблагодарил всех, кто соблюдает ограничительные меры, заметив, что это нелегко, когда живешь в маленькой квартире.

Карантин во Франции был введен 17 марта. Французам разрешено покидать дома только по неотложным делам. Совершать прогулки и заниматься спортом разрешено один час в день в радиусе одного километра от дома. По данным властей, от последствий заражения коронавирусом во Франции умерло 14 967 человек.