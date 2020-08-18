Мальчик, сброшенный с 30-метровой площадки Тейт Модерн, впервые побывал дома

В августе прошлого года шестилетний французский мальчик во время поездки в Лондон был сброшен британским подростком (на тот момент ему еще не было 18 лет) на глазах у родителей с балкона галереи Тейт Модерн.

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Ребенок пролетел 30 метров и получил тяжелейшие травмы.

Родители говорят, что их сын "рад снова увидеть свои игрушки".

18-летний Джонти Брейвери, сбросивший мальчика с балкона, в июне этого года был признан виновным в покушении на убийство и приговорен к 15 годам заключения.

Пострадавший ребенок, имя которого в соответствии с законом не разглашается, некоторое время провел в лондонском Королевском госпитале, а затем был переведен во французскую клинику.

Мальчик получил внутричерепное кровоизлияние и переломы позвоночника и передвигается только в кресле-каталке.

При вынесении приговора Брейвери эксперты заявили суду, что ребенок будет нуждаться в круглосуточном медицинском уходе как минимум до 2022 года.

В сообщении на благотворительном сайте GoFundMe, собравшем на лечение мальчика почти 250 тыс. фунтов, говорится, что родители смогли взять его домой лишь на выходные.

"Мы отвезли его на море, и он построил замок из песка со своим приятелем, — сообщила семья ребенка. — Он сидел на месте, а мы приносили ему все необходимое для строительства. Само собой, наш сын не мог искупаться, прежде всего потому, что он пока не может передвигаться без лубков".

"Но он впервые за все это время оказался дома и был очень рад снова увидеть свои игрушки, хотя и не смог подняться по лестнице в свою комнату".

Родители поблагодарили общественность за поддержку и сообщили, что к их сыну постепенно возвращается способность дышать, читать и петь.

"Он все еще проводит большую часть дня в кресле на колесиках и не может сам ходить. Но когда даешь ему руку, он уже не опирается на нее всем весом, а в основном старается удерживать баланс".

"Он может с нашей помощью пройти несколько метров и взобраться на одну-две ступеньки", — говорят родители.

Джонти Брейвери, живший в районе Нортхолт на западе Лондона, во время процесса в суде Олд-Бейли заявил, что хотел прославиться.

Еще в детстве у него диагностировали аутизм. Муниципальный совет округа Хаммерсмит и Фулхэм, на попечении которого находился Брейвери, проводит внутреннее расследование с целью выяснить, каким образом социальные службы проглядели его случай.

"Нет слов, чтобы передать ужас, который мы испытали от его поступка", — заявили родители жертвы суду в феврале этого года.

"Как после любого серьезного инцидента, мы провели полную проверку безопасности музея и будем придерживаться самых строгих правил, чтобы обеспечить защиту наших посетителей", — заверил суд представитель Тейт Модерн.