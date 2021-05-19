Мальдивы могут исчезнуть с лица земли

Министр окружающей среды Мальдивской республики Аминат Шауна заявила в эфире американского телеканала CNBC о том, что ее страна рискует исчезнуть с лица земли из-за изменений климата — к концу века острова Мальдив окажутся под водой.

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"Изменение климата реально, и мы — самая уязвимая страна в мире. У нас нет более высокого [над уровнем моря — прим. "Газета.Ru"] места, куда можно было бы уйти", — заявила Шауна.

Она привела данные Всемирного экономического форума, которые указывают на то, что к 2050 году изменения климата коснутся 80% населения Земли, а к 2100 году уровень моря поднимется на 1,1 метр.

Из 1190 островов, которые составляют Мальдивы, около 80% находится всего в одном метре над уровнем моря. До 90% островов ежегодно вынуждены бороться с последствиями наводнений, 64% сталкиваются с эрозией почвы.

"Наши доходы и запасы продовольствия, а также наше выживание зависят сейчас от того, как мы будем отвечать на эти угрозы", — считает Шауна.

Она призвала мировое сообщество бороться против изменения климата вместе с Мальдивами.