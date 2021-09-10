Марии Алехиной из Pussy Riot суд ограничил свободу на год

Преображенский районный суд Москвы в пятницу, 10 сентября, приговорил активистку Марию Алехину к одному году ограничения свободы по"санитарному делу". Участницу панк-рок-группы Pussy Riot признали виновной в "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил" из-за поста с призывом выйти на акцию протеста в Москве 23 января.

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По мнению обвинения, призыв Алехиной создал "угрозу массового заболевания коронавирусной инфекцией". Мария Алехина вину не признала.

Прокуратура запросила для Алехиной два года ограничения свободы



Накануне гособвинение запросило для нее два года ограничения свободы. Об этом в четверг сообщило правозащитное объединение "Апология протеста" о ссылкой на адвоката Даниила Бермана.

Прокуратура попросила суд признать Алехину виновной в "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу массового заболевания COVID-19" (ч.4 ст. 33 и ч.1 ст. 236 УК РФ). Ее обвинили в том, что она опубликовала в Twitter пост с призывом выйти на акцию протеста 23 января.

С начала июня несколько участников Pussy Riot, среди которых Мария Алехина, Вероника Никульшина, Александр Софеев, были несколько раз задержаны и впоследствии арестованы повторно за административные правонарушения. В июле Преображенский суд Москвы продлил срок содержания Алехиной под домашним арестом до 8 января 2022 года.

"Санитарное дело"



"Санитарное дело" было возбуждено после несогласованной акции 23 января в поддержку находящегося под стражей Алексея Навального. По версии следствия, оппозиционеры через соцсети призывали выйти на улицы, чтобы поддержать арестованного политика. На этот призыв, в том числе откликнулись люди, зараженные коронавирусом.

Оппозиционеры считают дело политическим, направленным на то, чтобы не дать сторонникам Навального полноценно участвовать в кампании по выборам в Госдуму.

Россию покинули уже целый ряд соратников находящегося в заключении оппозиционера, в частности, экс-глава региональных штабов Навального Леонид Волков, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов и экс-юрист ФБК Любовь Соболь.