Мария Колесникова не намерена просить Лукашенко о помиловании

Осужденная на 11 лет белорусская оппозиционерка назвала вердикт суда приговором "всей системе". Власти Беларуси утратили доверие народа, считает Мария Колесникова.

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Белорусский оппозиционный политик Мария Колесникова, осужденная на 11 лет, отказалась просить правящего в страны Александра Лукашенко о помиловании. "Я невиновна, и ни о каком прошении о помиловании не может быть и речи", - подчеркнула она в интервью российскому изданию РБК, опубликованном в пятницу, 1 октября. Политик назвала судебный вердикт приговором "всей системе", а не отдельным представителям оппозиции.

Отказалась от сделки со следствием

По словам Колесниковой, ей не раз предлагали пойти на сделку со следствием в том или ином формате, включая "интервью" белорусскому гостелевидению, однако она не принимала их. "Предложения семье покинуть Беларусь, написать прошение о помиловании, письма, сняться в кино и быть на свободе - это свидетельства того, что власть не понимает, что проблема не во мне и в Максиме (член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак, осужденный на 10 лет по статье о создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти. - Ред.)", - объяснила политик.

"Проблема в том, что власть утратила легитимность, доверие в глазах белорусов, - отметила она. - Банде наперсточников веры нет и быть не может, раз даже в такой ситуации они неспособны к честной игре".

ЕС призвал Беларусь освободить Марию Колесникову и Максима Знака

В сентябре 2020 года, спустя месяц после начала в Беларуси массовых выступлений против фальсификации результатов президентских выборов, Колесникова была задержана на белорусско-украинской границе. В начале сентября 2021 года Минский областной суд приговорил ее к 11 годам лишения свободы, признав политика виновной по уголовным статьям о заговоре с целью захвата власти, о создании экстремистского формирования и о публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности.

Евросоюз посчитал обвинения Колесниковой и Знаку необоснованными и призвал освободить политических заключенных. Оба оппозиционера обжаловали приговор.

Колесникова назвала обвинения "полной ахинеей, составленной по неведомым доселе грамматическим и логическим правилам". "41 том материалов - сбор макулатуры, который ни о чем, помимо нашей невиновности, не свидетельствует, несмотря на жалкие попытки внедрить фейковые улики", - подчеркнула политик.