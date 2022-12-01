Мария Колесникова в реанимации, в ней не пускают близких и адвоката
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Белорусская политзаключенная Мария Колесникова госпитализирована в реанимационное отделение больницы Гомеля в тяжелом состоянии. Об этом сообщил 29 ноября телеграм-канал штаба Виктора Бабарико со ссылкой на адвоката политзаключенной.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным штаба, 28 ноября Колесникову доставили из женской колонии в Гомеле в городскую больницу скорой помощи с "хирургической патологией". Ее прооперировали и поместили в реанимационное отделение, сейчас, по словам врачей, она в сознании. Но отцу не дают ее увидеть и диагноз не сообщают. По неофициальной информации, у нее проблемы с желудком.

До госпитализации Колесникова находилась в штрафном изоляторе (ШИЗО). По информации штаба Бабарико, адвоката к Колесниковой не пускали почти две недели, с 17 ноября. Он подавал жалобы из-за этого и указывал, что опасается за состояние здоровья своей подзащитной, но никакой реакции на обращения не получил.

Лидер демократической Беларуси Светлана Тихановская рассказала эстонскому Delfi, что сейчас содержание в тюрьмах Беларуси — это пытки, которые подрывают здоровье людей на многие годы.

„Это не просто лишение свободы — это лишение здоровья и часто жизни. В тюрьмах находятся люди с онкологическими заболеваниями, как Ксения Луцкина, которой дали 8 лет — в отместку за то, что она ушла с государственного телевидения, организовала пикет и забастовку журналистов провластного ТВ в августе 2020-го. Людей специально заражают коронавирусом, педикулезом… Без одежды держат на морозе часами, как правозащитницу Насту Лойку. Людей избивают и пытают — Витольда Ашурка забили до смерти, как вы помните, отдали матери истерзанное тело… — отмечает Светлана. — Раньше мы о таких зверствах читали в книжках про фашистов. Теперь это происходит в Беларуси.

И вот сейчас — Мария Колесникова попала в больницу, под нож хирурга с серьезными проблемами для здоровья. Причем власти ничего не сообщили родным, пока они не забили тревогу и не подняли всех через адвоката. Это совершенно недопустимо".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Значение и применение жирных кислот Омега-3 в зимний сезон. Объясняет фармацевт
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Почему жирные кислоты omega-3 надо употреблять с раннего возраста?
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Школа = cтресс. Как с ним бороться?