Марсоход NASA впервые в истории смог получить кислород из атмосферы Марса

Марсоходу "Персеверанс" (Perseverance) удалось получить кислород из атмосферы Марса, которая на 96% состоит из углекислого газа, сообщает "Дождь" со ссылкой на сообщение американского космического агентства NASA.

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Эксперимент провели 20 апреля, в 60-й день пребывания ровера на Марсе. "Персеверанс" переработал углекислый газ в кислород с помощью экспериментального аппарата MOXIE.

В ходе первого испытания MOXIE вырабатывал кислород со скоростью шесть граммов в час, получив 5,4 грамма кислорода. Такого количества кислорода хватило бы для дыхания космонавта в течение 10 минут. Ожидается, что аппарат сможет вырабатывать до 10 граммов кислорода в час.

В NASA назвали "многообещающими" результаты эксперимента. "Это важный первый шаг в переработке углекислого газа в кислород на Марсе. У MOXIE есть над чем поработать, но результаты этой демонстрации технологии многообещающие, поскольку мы приближаемся к нашей цели — однажды увидеть людей на Марсе", — сказал заместитель главы научного директората NASA Джим Рейтер.

"Персеверанс" успешно сел на поверхность Марса 18 февраля.