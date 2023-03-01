Массовые отравления школьниц в Иране — дело рук фундаменталистов?

Как удалось выяснить журналистам "Би-би-си", по меньшей мере 650 школьниц в Иране отравились неизвестным токсичным газом. Высокопоставленный правительственный чиновник сообщил, что девочки стали объектом преднамеренного нападения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В результате отравлений никто не погиб, однако десятки школьниц попали в больницы с респираторными проблемами, тошнотой, учащенным сердцебиением и онемением конечностей.

"Очевидно, некоторым хочется видеть школы закрытыми, особенно школы для девочек", — сказал заместитель министра здравоохранения Ирана Юнес Панахи на пресс-конференции 26 февраля, позже уточнив, что его неправильно поняли.

20 февраля генеральный прокурор Мохаммад Джафар Монтазери распорядился провести уголовное расследование предполагаемых случаев отравления в средних школах для девочек в городе Кум.

В письме местным судебным чиновникам он отметил, что уже полученная информация указывает на "возможность преступных и преднамеренных действий".

Пока это единственное официальное заявление представителя властей, из которого можно сделать вывод, что отравления могли быть преднамеренными.

"Использованные химикаты не являются военными и находятся в открытом доступе, — сказал Панахи. — Школьницам не требуется никакого инвазивного лечения, необходимо сохранять спокойствие".

Однако позже министр заявил, что его слова были "неверно истолкованы", что можно трактовать как признак раскола внутри иранских властей, пока еще не решивших, как реагировать на произошедшее.

Председатель парламентского комитета по образованию Алиреза Монади в интервью Student News Network заметил, что, возможно, к этим инцидентам причастны контрреволюционные группы, однако никаких подробностей не привел.

По его словам, после неудачи недавних протестов эти группы, возможно, решили "нарушить процесс обучения девочек" в стране.

Монади имел в виду массовые протесты, потрясшие Иран после смерти в полицейском участке курдской девушки Махсы Амини в середине сентября 2022 года. Демонстрации быстро переросли в протесты против режима, в них приняли участие сотни тысяч человек, в том числе женщин и даже девочек. Социальные сети были наводнены изображениями школьниц, срывающих с себя головные платки.

Массовые отравления

Всего от отравления газом пострадали школьницы в восьми иранских городах, но больше всего случаев произошло в городе Кум.

Первое отравление произошло 30 ноября 2022 года, когда 18 студенток из технического училища "Нур" в Куме были доставлены в больницу.

На данный момент зарегистрировано четыре случая отравления в средних школах для девочек в городе Боджнурд на северо-востоке страны. Пятьдесят учениц средней школы попали в больницу 26 февраля, всего через день после отравления 44 учениц другой школы.

По сообщению агентства Mehr News Agency, в двух предыдущих инцидентах 21 и 22 февраля в школах Боджнурда отравились еще 82 ученицы.

В середине февраля около ста человек провели акцию протеста у офиса губернатора в Куме.

"Вы обязаны обеспечить безопасность моих детей! — кричал один из отцов на видео, которое широко разошлось в социальных сетях. — У меня две дочери, и все, что я могу сделать, это не пускать их в школу".

"Это война! — сказала одна женщина на том же собрании. — Они хотят, чтобы девочки сидели дома!"

Некоторые родители утверждают, что их дети болели в течение нескольких недель после отравления.

"Пришел ли "Боко Харам" в Иран?"

Некоторые иранцы задаются вопросом, не является ли нападение на молодых девушек "расплатой" за их роль в антиправительственных протестах.

Многие также предположили, что эти нападения — дело рук сторонников жесткой линии, которые пытаются перенять тактику афганских талибов и нигерийской "Боко Харам" — запугать родителей, чтобы те перестали отправлять дочерей в школы.

"Пришел ли "Боко Харам" в Иран?" — написал бывший вице-президент Ирана Мохаммад Али Абтахи в своем посте в Instagram, а новостной сайт Khabar Online обратил внимание на необычное сходство между инцидентами в Иране и нападениями талибов на школы для девочек восемь лет назад.

"Конечно, это сходство не означает, что мотивация этих событий одинакова, но во всяком случае, его можно рассматривать как подсказку", — написал Khabar Online.

На днях в интервью реформистской газете Sharq умеренный имам Мохаммад Таки Фазель Мейбоди заявил, что за отравлениями стоит группа под названием "Хезарехгара".

Он описал ее как "религиозное и антимодернистское течение", выступающее против женского образования.

Мейбоди также подчеркнул сходство между этой группой и "Талибаном" и раскритиковал правительство и разведывательные организации за то, что они не занимаются этим делом и не информируют население.

Иранский режим традиционно отвергает критику своих ограничений в отношении женщин, в частности, обязательного ношения головного платка, зато часто напоминает о количестве женщин, посещающих университеты.

Фото: IRNA